କାଳିଆପାଣି: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟା ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ର, ସୁଜାତା ନାୟକ ଓ ଚନ୍ଦନା ଦାସ ଗୁରୁବାର ସଦଳବଳ ନଗଡ଼ା ଗସ୍ତକରି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପରନଗଡ଼ା ଓ ତଳନଗଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନିୟମିତା ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଥିଲେ।
ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖେଳଣା, ଦୋଳି, ଚୁଡ଼ାଲଡ଼ୁ, ବାଦାମଲଡ଼ୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁଖାଦ୍ୟ ସାଇତା ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ ୪ଟି ଡବା ନଦେଖି ୫ ଜଣିଆ ଆୟୋଗ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚଟାଣରେ ବସିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମୁରି ପ୍ରଧାନ, ବିଧବା ସୁଲ ପ୍ରଧାନ, କାସିଦି ପ୍ରଧାନ ଓ ଟୁରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ ବସି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ।
ସୁନିଆରି ଓ ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶିଶୁକନ୍ୟା ରଙ୍ଗ(୨ ମାସ) ଓ ପୁଅ ପଙ୍କଜ(୫)ର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓଜନ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ମାସ ପଙ୍କଜର ଓଜନ ୧୪.୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାସ ତା’ ଓଜନ ୧୦.୩ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶିଶୁର ଓଜନ ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବା ଜାଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁରନ୍ତ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓଜନ ମେସିନ ଅଚଳ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ନେଇ ସହାୟିକା ଫୁଲମଣି ହେମ୍ବ୍ରମ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କମଳା ପ୍ରଧାନ, ସୁପରଭାଇଜର ସୁନିତା ହାଇବ୍ରୁ ଓ ସିଡିପିଓ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ୍ ବେଳେ ଗତକାଲି ଓ ଆଜିର ଶିଶୁ ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ଫାଙ୍କା ଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଭଣ୍ଡାରଘର ଓ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମାନ ପରଖିଥିଲେ।
ନବବିବାହିତା ପୂଜା ଓ ଗୁରୁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଧବା ସୁଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁନିଆରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗାଁର ସାଧାରଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତଳନଗଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ନଗଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ତଦାରଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଯୋଜନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତି ରଖିଥିଲେ।
ଫେରିବା ବାଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତକରି ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ, ଛାତ୍ରାବାସ, ରୋଷେଇ ଘର ଓ ପରିବେଶ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।
ବିଭିନ୍ନ ସମୀକ୍ଷାରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବଯାନୀ ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଏକ, ଦାନଗଦୀ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାଡହୁ, ଆୟୋଗ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ହବିବୁର ରହମାନ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ କର, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜିନୀ ଦାସ, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ବାଘରାଇ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶିବ ଚରଣ ବେହେରା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ।
