ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ (BMS)ର ୨୧ ତମ ତ୍ରିବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କାମକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶ୍ରମ ବଜାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏହି ସବୁ ଟେକନୋଲୋଜି ସହ ଅପଡେଟ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃଦକ୍ଷ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୩ ନିୟୁତ ଯୁବକ ଚାକିରି ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାକିରି ଲୋପ ପାଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ବୋଲି ସେ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି।
ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 କମ୍ପାନୀରେ ଏକ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। ବିଗତ ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨. ୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଜରୁରୀ ହେବ। ସେ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବଦଳାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଭରଟାଇମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୋଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ, ୫. ୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ସହାୟତା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ITI ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ସୁବିଧା, ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ସମେତ ପ୍ରବାସକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପୁନଃ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ , ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହିରନମୟୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ,
ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରବିନ୍ଦ୍ର ହିମେତେ, ଶ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ୟୁକି ଓଟସୁଜିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।