ଭୁବନେଶ୍ବର:ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଭଳି କରିବା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। "ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ନା ?" ଏହା କଣ ଜଣେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ । ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ,ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ? ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗାଇଡଲାଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ପଚାରିଥିଲେ ତାହା କଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ପ୍ରତି ଝିଅର ମାନ ଇଜତ ରହିଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରଘଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ୩୭ ହଜାର ୬୧୧ ଘଟଣା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲାଣି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ପୀଡ଼ିତା ସବୁଠି ପୀଡ଼ିତା । ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାତରଅନ୍ତର କରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଆଗଣାର ଘଟଣା ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର।
ଏ ରେପ୍ ଟୁରୁଜିମ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ପୀଡନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇ ନିଜର ମାର୍କେଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ।