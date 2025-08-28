ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶଗତ ଅସନ୍ତୁଳନ କିପରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଆଁକୁ ଯାଉଥିବା ଏହାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ।
ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ଟି ଗାଁକୁ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ପାଣି ଧୋଇ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ ୪୮୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ୨୬୭ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣାପାଣିରେ ଧୋଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (ଓଆରଏସଏସି) ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଡିଜିପିଏସ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଛଅଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ୨,୪୮୯ ହେକ୍ଟର ଜମି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣାପାଣି ଯୋଗୁ କ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ୧,୫୮୨ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ସେହିପରି ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଇଏସ) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଉପକୂଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (ଏନସିସିଆର) ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳରେ ଉପକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ର-ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ୧୨୮.୭୭ କିଲୋମିଟର (୨୩.୪%) କ୍ଷୟ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ୧୯୯୦ ରୁ ୨୦୧୮ ଗତ ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୦.୭୨ କିଲୋମିଟର (୨୫.୬%) ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣା ପାଣି ଯୋଗୁ କ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ୫୪୯.୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଉପକୂଳର ୨୮୦.୦୨ କିଲୋମିଟର (୫୧.୦%)ରେ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ୬,୯୦୭.୧୮ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨,୩୧୮.୩୧ କିଲୋମିଟର (୩୩.୬%) କ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ୨,୭୩୩.୮୬ କିଲୋମିଟର (୩୯.୬%)ରେ କ୍ଷୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ୧,୮୫୫.୦୩ କିଲୋମିଟର (୨୬.୮%)ରେ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଅଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ ଆଦି ରହିଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଓଡିଶା ଉପକୂଳର ୪,୦୬୯ ହେକ୍ଟର ଜମି ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣାପାଣି ଦ୍ବାରା ଧୋଇ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧,୦୫୮ ହେକ୍ଟର ଜମି ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୨୦ ହେକ୍ଟର, ଜଗତ୍ସିଂହପୁରରେ ୬୭୯ ହେକ୍ଟର, ଭଦ୍ରକରେ ୫୪୩ ହେକ୍ଟର, ପୁରୀରେ ୫୪୦ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୨୭ ହେକ୍ଟର ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ କୂଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳ , ତଳସାହି, ଉଦୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଜଗତ୍ସିଂହପୁରର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ, ଯମୁନା କୂଳ, ପୁରୀର ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ଉତ୍ତର ଅଂଶ, ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଡା ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ରୋକାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଭାୟାରେ ପୂର୍ବରୁ ସାତଟି ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେସବୁ ଗ୍ରାମ କୃଷି ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଛଅଟି ଗ୍ରାମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୋହନପୁର, ଚିନ୍ତାମଣିପୁର, ବଡ଼ଗହୀରାମଥା, କାହ୍ନୁପୁର ଏବଂ ଖରିକୁଲା ସମଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବଗପାଟିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ।
୧୯୬୦ ଦଶକରୁ ସମୁଦ୍ର ଲଗାତାର ଭାବରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ କରୁଥିବାରୁ, ଏହି ସାତୋଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସି ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାହ୍ନୁପୁର, ସାତଭାୟା, ବରାହୀପୁର, ରବିନ୍ଦ୍ରପାଲି ଏବଂ ମଗରକାଣ୍ଡା। ସାତଭାୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଆଜି, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସାତଭାୟାର ଅସ୍ଥିତ୍ବ ରହିଛି। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଗ୍ରାମ ଥିଲା କାହ୍ନୁପୁର। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଘର, ୨,୪୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଧାନ କ୍ଷେତ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ୧୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରାସାଦ ସମୁଦ୍ର ଆଁକୁ ଯାଇଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ରା ମାଡ଼ି ଆସି ଲୁଣାପାଣି ଯୋଗୁ କ୍ଷୟ ଜାରି ରହିବା ସହିତ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପରିଧି ସୀମାରେ ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଉ ଭିତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବଗପାଟିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଜୁଆର ଲୁଣାପାଣିରୁ କୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଜିଓ-ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଉପକୂଳରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେନ୍ତାଳ ବଣର ଯତ୍ନ ନନେଲେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳର ୬୦ କିଲୋମିଟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳରେ ୨୮ଟି ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଳାଭୂମି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ ୮ଟି ଗ୍ରାମ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ପଦମପେଟା, ଗୋଖୋରୋକୁଦା ଏବଂ ପୁରୁଣାବନ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଆର୍ଜିପାଲି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ପାଟିସୁନାପୁର, ଅନନ୍ତରାଇପୁର, ରାମେୟାପାଟନା ଏବଂ କଟୁରୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗ୍ରାମ। ପଦମପେଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରାମେୟାପାଟଣା ବାହୁଡ଼ା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲାମ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ବେଳାଭୂମିରେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କିଆ ଗଛ ଥିଲା ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଉପକୂଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଜୁଆର ମାଡ଼ରୁ କୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲା।। ମାତ୍ର ଏବେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ପରିସୀମା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ହୁଡଡୁଡ୍, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ତିତଲି, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଫନି, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଗୁଲାବ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହା ମେ’ ମାସରେ ଅସନି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଦମପେଟା ଗାଁ ପାଲି ବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଏବଂ ଜୀବିକା ହରାଇବାର ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଡାରେ ସମୁଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁ ଆର୍ଜିପାଲି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ ପଦମପେଟାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯିବାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତାସ ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ସେହିପରି ପଦମପେଟାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରାମେୟାପାଟନାରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଡିଆରପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମପେଟା ଓଡିଆରପି-୧ ଏବଂ ପଦମପେଟା ଓଡିଆରପି-୨ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡିଆରପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମାୟପାଟଣାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚାନ୍ଦବାଡା ଛକରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାସ କଲୋନୀରେ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନୂତନ କଲୋନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପଦମପେଟା ଅଞ୍ଚଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୀମା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରାମାୟପାଟଣାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖନନକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ବାହୁଡ଼ା ନଦୀ ମୁହାଣ ଖୋଳି ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ରାମାୟପାଟଣା ଉପକୂଳରେ ପଥର ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମକୁ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମନ୍ୱିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆଇସିଜେଡଏମପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ୱେଭ୍ ବ୍ରେକର୍ସ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ କ୍ଷୟ ପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ, ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୱେଭ୍ ବ୍ରେକର୍ସ ନିର୍ମାଣର କ୍ଷୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। କ୍ଷୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଟୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂ-ଆକୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିକୁ କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉପକୂଳକୁ କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ସବୁଜ ବଳୟର ବିକାଶକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏନସିସିଆର ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟଭୂମି ଉପକୂଳ ପାଇଁ ୫୨୬ଟି ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
ଏନସିସିଆର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୂଳରେଖା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଏସଏମପି) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭୂ-ଆକୃତି, ଜୁଆର ପ୍ରବେଶ, ପରିବେଶ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଏମଓଇଏଫସିସି ଦ୍ବାରା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କ୍ଷୟ ହଟସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁଜ ଉପକୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରିବା।
