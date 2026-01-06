ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ୬.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୭.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ୭.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା
ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ୯.୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୯.୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
କଟକ, ବାରିପଦା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ୧୨.୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ୧୪.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଶୀତ ଲହରୀ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସହରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ନିଆଁ ଜାଳି ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ସହିତ, ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୨୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି।
Fog Forecast #Odisha#weather#OdishaWeather#WeatherForecast#fogalertpic.twitter.com/I142fYkEwT— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 6, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଧୀର ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।