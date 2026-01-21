ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହିତ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଧବାର ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଅର୍ଡର ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଆଇଏ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନମାନଙ୍କୁ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଅବସର ବୟସ ସୀମା ୬୦ ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି, ୦୧.୦୬.୨୦୦୮ ରୁ ୩୧.୧୨.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ-ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଜି.ବି. ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରିଆନମାନଙ୍କୁ ଜିଆଇଏର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଓଆରଏସପି ନିୟମ ୨୦୦୮ ଅନୁଯାୟୀ ୪୨୦୦ ଟଙ୍କା ସମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଥିବା ଜୁନିଅର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ନନ-ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ସହକାରୀ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ନାମକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ,କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୩.୦୩.୨୦୧୯ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ନମ୍ବର ୬୩୨୦/ଏଚଇ ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ଅନେକ ଦାବି
ସେହିପରି ସପ୍ତମ ବେତନ ଓଆରଏସପି ନିୟମ ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ୦୧.୦୧.୨୦୧୬ ରୁ ୩୦.୦୯.୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ, କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ୧୧.୦୬.୨୦୧୪ ତାରିଖର ସରକାରୀ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୮୬୬/ଏଚଇ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟର ଅଣ-ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଲାଇବ୍ରେରିଆନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ମାର୍ଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ଗଠନ, ଯେପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଓଡିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୧୨୮୬୬/ଏଚଇ, ତାରିଖ ୧୧.୦୬.୨୦୧୪ ଅନୁବନ୍ଧ-III ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି,ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ୧୯.୦୪.୨୦୨୧ ତାରିଖର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୦ ର ଡବ୍ଲୁ.ପି. (ସି) ନଂ ୧୧୪୦୩ ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ୪୨୦୦/- ଟଙ୍କାରୁ ୪୬୦୦/- ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ,ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓଡିଶାର କଲେଜ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂ ପାଇଁ ମାନକ ପାଠାଗାର ସଫ୍ଟୱେରର ସୁପାରିଶ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୧୯୪୦୨, ତାରିଖ ୨୧.୦୫.୨୦୧୫ ଅନୁବନ୍ଧ-୧ ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଚାର୍ଟ ସ୍ଥିର କରିବା ଓ ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକର ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ହଜିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ୨୦୧୭ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଓସିଏଲଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଓସିଏଲଏ ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ହିମାଂଶୁ ଭୁଷଣ ଚମ୍ପତିରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାବିପତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।