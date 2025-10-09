ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସକ୍ଷମତାର ସହ କରାଯାଉଛି। ସରକାର କୌଣସି ଠାରେ ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠିକସେ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା, ନିଆଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ବେକାରୀ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଡାକି ଆଦାୟ କରୁନୁ। ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଆଶ୍ୱାସନା ସରକାର ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯେମିତି ନଘଟିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।