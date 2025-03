ଭୁବନେଶ୍ବର: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ପିସିସି) ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଏହାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥିଲା।

