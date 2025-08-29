କଟକ: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୨ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ ଜିଆର୍ପି ଥାନା। ରେଳବାଇର ସିନିୟର ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର(ୱାର୍କସ) ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିବା ୟୁଆର୍ସିର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ୨ ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ ବୁଧବାର ଭଙ୍ଗାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ର ଆର୍ପିଏଫ୍ ଥାନା ପଟ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୁହା ଫ୍ରେମ୍ ଉଭୟ ୧ ନମ୍ବର ଓ ୨ ନମ୍ବର ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଗୁରୁବାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସିଡିଏର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇର ୟୁଆର୍ସି କନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଜିଆର୍ପି ଆଇଆଇଜି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଗେଟ୍ ୨ ଭଙ୍ଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ୧ ଓ ୨ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅବହେଳା ରେଳବାଇର ସାମନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଆର୍ପି। ୨ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ସିନିୟର ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର(ୱାର୍କସ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ୟୁଆର୍ସିର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଜିଆର୍ପିକୁ ନୋଟିସର ଜବାବ ଦେବେ। ବୁଧବାର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଜିଆର୍ପି ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନମିଳେ ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୪ ଦିନ ଭିତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଆର୍ପି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।