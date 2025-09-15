କଟକ: ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ସହିତ ଅପମାନଜନକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦ ଆଇନଜୀବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ନାୟକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆକ୍ଟର ୟୁ/ଏସ-୩୫ (୩) (ଗ) ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା।
ନାୟକ "ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କୁମାର ନାୟକ ଚାଣକ୍ୟ" ନାମକ ଏକ ଛଦ୍ମନାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭଦ୍ରକଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଅସମ୍ମାନିତ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହା ଅବଗତ/ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ନାମଲେଖା ନଂ-ଓ-୧୫୯/୧୯୯୮, ରାଜୁଆଲିବିନ୍ଧା, ପୋ-ରାସନ୍ଦନପୁର, ଭାୟା-ଅର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜିଲ୍ଲା-ଭଦ୍ରକ, ୨୧/୦୨/୧୯୯୨ରେ ନଂ-ଓ-୧୫୯/୧୯୯୮ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓକିଲ ଆଇନର ଏସ-୩୫ (୩) (ସି) ଅନୁଯାୟୀ ରାୟ ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କମିଟି ନଂ-୩ ଦ୍ୱାରା ଡିସି ନଂ-୧୪/୨୦୨୫ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ଏବଂ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ରାୟର କପି ଏଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।