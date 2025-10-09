ଭୁବନେଶ୍ବର:ରାଜ୍ୟର ପାନ ଚାଷୀ ଭଲ ଅମଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାନ ଚାଷୀମାନେ ବମ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ପାନ ଦର ହ୍ରାସ ପଛରେ ଗୁଟକା, ଖଇନି ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦାର ଚାହିଦା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକେ ଏବେ ପାନ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଟକା, ଖଇନି ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାନ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେମାନେ ୧୦୦୦(୨୦ କଡ଼ା ପାନ) ପାନ ପତ୍ର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ୪୦୦(୮ କଡ଼ା ପାନ) ରୁ ୫୦୦(୧୦ କଡ଼ା ପାନ) ପାନ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫଳରେ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ପାନ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ, ଏରସାମା, ବାଲିକୁଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାସ୍ଥିତ ମହାକାଳପଡା ଏବଂ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ଚାଷୀ ପାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି, ମାଧବ ଏବଂ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ପାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି।
କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରଟ, କୋଲକାତା, ଅହମଦାବାଦ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରକୁ ପାନ ପତ୍ର ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଟକାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାନ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି।ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଟକାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ନିଷେଧକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ପାନ ପତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ(ଏମଏସପି) ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ, ପାନର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।