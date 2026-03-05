ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ | କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି | ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଏପରି ଦିନ ଯାହା ସ୍ମୃତି, ଶକ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭାବନାକୁ ମନେପକାଉଛି | ଦିଲ୍ଲୀପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି, 'ମୋର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମୋର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ, ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ମୃତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି ଯାହାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ମୋ ପାଇଁ, ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଦିନ ଯାହା ସ୍ମୃତି, ଶକ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭାବନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଏହି ଦିନ ମୁଁ ସେହି ପିତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ଯିଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମୋର ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ।
ସେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ - ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହସ, ସବୁକିଛି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା - ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।
ଦଳୀୟ ସୀମା ଏବଂ ଆଦର୍ଶରୁ ବାହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନେତା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ସେ ଏପରି ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ଠିଆ ହେବ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ମୋର ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ଥାଏ। ଏହା ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ପଦବୀକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ; କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବିଶେଷକରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସାଧୁତାର ସହିତ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନବୀକରଣ କରୁଛି। ଜୀବନର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାଜନୈତିକ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆଜି ଉଭୟ'।