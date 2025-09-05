କଟକ: ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତି ବିଭାଜନ/ବଣ୍ଟନ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ପିତୃତ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହାଯିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଥି ସହିତ ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପିତୃତ୍ବ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ସଂପର୍କିତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କୁଚିଣ୍ଡା ସିଭିଲ ଜଜ୍ (ବରିଷ୍ଠ ଡିଭିଜନ) ଅଦାଲତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ କାଏମ୍ ରହିଛି।
ଜଷ୍ଟିସ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୋଲାପ ମାଝୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ୨୦୧୮ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସଂପତ୍ତି ବିଭାଜନ/ବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସିଭିଲ ଜଜ୍ (ବରିଷ୍ଠ ଡିଭିଜନ୍) ଅଦାଲତରେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ମାମଲା ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା।