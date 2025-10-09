ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଚଳିତମାସ ୨୧ରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ (ଓମ୍ସା)। ୨୧ ତାରିଖରେ ଓପିଡିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବେ। ନଭେମ୍ବର ୩ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଓପିଡି ସମେତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଓମ୍ସା ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କିଶୋର ମିଶ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି। ୧୮ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି।
ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଓମ୍ସା ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂଘର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓମ୍ସାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୈଠକ (ସିଇସି)ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୧ ମାସର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚଳିତମାସ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଓମ୍ସା ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।