ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ୧୫ ଦିନ ହେଲାଣି। ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷୀକୁ ଧରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଓ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଦ୍ଵନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏନେଇ ବିଜେଡ଼ି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ସରକାର ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଘଟଣାକୁ ଘୋଡାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଯେଉଁଥି ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମହିଳା ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି।

ଗୋପାଳପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପରେ ଓଡିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ବି କହିଲା। ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଗକୁ ଯାଉନି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗଡୁଛି। ମହିଳା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଭୟଭୀତ। ବିଜେପି କର୍ମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ।



ସେହିପରି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହିଳ ଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଣ? ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ନୁହଁ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଆମେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ। ଏଫଏମ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ଦେହରେ ନିଜେ କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜଳିଲେ , ବଳଙ୍ଗାରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ କେମିତି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ତାହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ଟୁକୁନି କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Delhi: The 15-year-old girl who was set on fire by miscreants on July 19 in Balanga, Odisha, succumbed to her injuries yesterday at AIIMS Delhi.



