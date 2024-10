ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ‘ଦାନା’ ମାଡି ଆସୁଛି । ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୫କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ରାଜକନିକା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି।

ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ବଡ଼ ଜୁଆର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ , ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି।

Subject: Severe Cyclonic storm “DANA” over northwest Bay of Bengal (Cyclone Warning for Odisha and West Bengal coasts: Red Message) The severe cyclonic storm “DANA” (pronounced as Dana) over northwest & adjoining central Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speed of… pic.twitter.com/L2RWoUEhg4

ପୁରୀ ସହରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକରେ ହାଇ ଆର୍ଲଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କଚ୍ଚା ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

#WATCH | #CycloneDana | Local administration and police evacuating people living in vulnerable areas of Dhamra, Bhadrak. People are being brought to the cyclone shelter as #CycloneDana is expected to make landfall over the Odisha-West Bengal coast, between October 24-25 pic.twitter.com/Uv5K9M4skr