ଭୁବନ: ଢେଙ୍କାନାଳ-ଭୁବନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତକାଲି ଏକ ବିରାଟ ଦନ୍ତାହାତୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦନ୍ତା ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ୫୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ମାଈହାତୀ ସହ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ହାତୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ଗଣେଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋତଲଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଥିଲେ। ଗମରଗୋଳ ପାଖରେ ଏହି ଦୁଇ ହାତୀ କିଛି ସମୟ ଧରି ରାଜପଥରେ ବୁଲିବା ସହ ପୁବଳଠାରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଲୁହା ଡିଭାଇଡର୍ ଭାଙ୍ଗି ସଡ଼କ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପଶି ଅପରପାର୍ଶ୍ବ ସୁକିନ୍ଦା ରେଞ୍ଜ ବର୍ଷଣ୍ଡା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲୁହା ଡିଭାଇଡର୍, ଘଣ୍ଟାଏ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ
ଭୁବନ ଅନନ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ସେବା ବନ୍ଦ
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷଣ୍ଡା ଓ ବୋତଲଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ବାହୁବଳୀ’ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଦନ୍ତା ଗତ ତିନିବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭୁବନ, କଟକ ବନଖଣ୍ଡର ସୁକିନ୍ଦା, ଟମକା, ଆନନ୍ଦପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ, ଦେଓଗାଁ, ଆନନ୍ଦପୁର ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ସେହି ବାଟରେ କପିଳାସ ଫେରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସମୟରେ ଭୁବନ ସହରର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଦନ୍ତା ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲା। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ହାତୀ ଦୁଇଟି ଯାଜପୁରଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ପୁବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନ ଅନନ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା।