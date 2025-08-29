ବାଲେଶ୍ବର/ନୀଳଗିରି: ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିଲେ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ତିଷ୍ଠିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ପାଞ୍ଚଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ୫ ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପରିବେଶ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ‘ସମ୍ବାଦ’ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ପରିବେଶ ପଞ୍ଚାୟତ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜନାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ କହିଥିଲେ, ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ବଡ଼ ସହର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ଆୟୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ‘ସମ୍ବାଦ’ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଥିଲି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାଉଁଶ, କଦଳୀ, ଚାରକୋଳି ଆଦି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ସୋଲାର ବାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ‘ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ’ ପାଇଁ ମୋର ଏହି ୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରୁ। ହେଲେ, ଆଜି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ତାହା ମିଳୁନି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପରିବେଶବିତ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପରିବେଶ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ମଣିଷ ଆଜି ନାନା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ତା’ର ଆୟୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ଖାଲପାଳିଆ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ‘ସମ୍ବାଦ’ ବାଲେଶ୍ବର ସଂସ୍କରଣ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜିତ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରିତେନ୍ଦ୍ର ଛାଟୋଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକନାଥ ଦଳେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ‘ସମ୍ବାଦ’ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।