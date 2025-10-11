ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର/କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ବିନା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏଏମଆରଏସ) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣ "ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା" କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ
ବନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଏଫଏସି) ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା।
କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ୧୯୮୦ ମସିହାର ଭାନ (ସଂରକ୍ଷଣ ଏଭମ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ) ଅଧିନିୟମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା EMRS କୋଠାଟି ଡାଇଭର୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ୧.୮୦ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନା ତହସିଲର ଏରେଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ୨.୮୦୩ ହେକ୍ଟର ସବିକ୍ (ରେକର୍ଡ) ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ୦.୪୫୬ ହେକ୍ଟର ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ଜମି ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା।ସେଥିରେ ଏହି ଜମିକୁ ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଜମିଟି ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ "ଜଙ୍ଗଲ କିସମ" ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ତହସିଲଦାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ବିଷୟଟି ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରେ ଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝରର ଡିଏଫଓ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଆଇଜିଏଫ, ଆଇଆରଓଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜମି ବର୍ଗୀକରଣ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା।
ଏଫଏସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ନହେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମାମଲାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଯେହେତୁ ଏହି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ଜନ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତେଣୁ ୨.୮ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାନକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଏନପିଭି, ଦଣ୍ଡନୀୟ ସିଏ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ
ଏହି ସ୍କୁଲଟି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କେଉଁଝରରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ୨୦,୦୦୦ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ୫୦ପ୍ରତିଶତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ।