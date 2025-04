କଟକ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଡିଶା ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ 'ଉତ୍କଳ କେଶରୀ' ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

କୁହାଯାଏ ଆଖି ଦାନ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ। ମହତାବ ଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା ଚିରକାଳ ରହିବ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଲେଖକ, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ।

ମହତାବ ଜୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 'ଓଡିଶାର ଇତିହାସ' ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ମହତାବ ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମହତାବ ଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ବୋଲି ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମହତାବ ଜୀଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଏବଂ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ, ମୁଁ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଯେ, ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି, ଆମ ଦେଶ ବିକାଶ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।

