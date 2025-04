ପାରାଦୀପ: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପର ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଟେକ୍ନୋମାଉଣ୍ଟ-ମେଣ୍ଟାଲକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପାନି ପାଇପ ଷ୍ଟକୟାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗଦା ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍‌ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଇପ୍ ଜଳି ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୭ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆଇଓସିଏଲର ତୈଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଷ୍ଟକୱାର୍ଡରେ ରହିଥିଲା । ପାଇପ୍ ଉପରେ ପିଚୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୋଟିଂ ରହିଥିବାରୁ ପାଇପ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।

ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଏଡିଏମ୍) ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଷ୍ଟକୟାର୍ଡ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୦୦ ରୁ ୧:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆଇଓସିଏଲକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ, ଇଫକୋ, ପିପିଏଲ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୭ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫୋମ୍ ଓ ପାଣି ମାରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

#WATCH | Jagatsinghpur, Odisha: A massive fire broke out in the pipe stockyard of Techno Mount and Metal Craft Company in the IOCL premises near Zero Point in Paradip. More than five fire tenders rushed to the spot to douse the fire pic.twitter.com/kj5IJl3yS2