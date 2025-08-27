ଯାଜପୁର/ଦଶରଥପୁର: ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇଛି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍‌ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକ୍‌ର ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ହଜାରହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ୪୬ଟି ଗାଁ ଓ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ଗତକାଲି କଟିକଟା 

ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ମାଝୀ (୭୨)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ଜଣେ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୭ ହଜାର ବିପନ୍ନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀରେ କସପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅହିୟାସ ନିକଟରେ ୧୨୦ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦି ଥିବା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ପରିବାର ଛାତ ଉପରେ, ସ୍କୁଲ ଘରେ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦଶରଥପୁରର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଧମର୍ଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ, ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର କୁମାର ନାୟକ, ବିଜେପି ନେତା ଗୌତମ ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଦେବଯାନୀ ପ୍ରଧାନ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, ଅତିରିକ୍ତ ରିଲିଫ କମିସନର ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ପୁରୋହିତ ପ୍ରମୁଖ ଘାଇ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। କାଣୀ ମୁହାଣଠାରେ ଏକ ସ୍ଲୁଇସ୍‌ ଗେଟ୍‌ ନିର୍ମାଣ ସହ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ବଡ଼ ଘାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଘାଇ ମରାମତି ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମଲ୍ଲିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମନ୍ମଥ ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ମଦନମୋହନ (୨୦) ଶଙ୍ଖୁଆ ପୋଲ ନିକଟକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍‌ ଟିମ୍‌ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ବି ବନ୍ୟାପାଣିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଅଛି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା‌ ଓ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କସପା, ମଲିକାପୁର, ତରପଦା, ଛଞ୍ଚିଣା, କନିକାପଡ଼ା, ମଙ୍ଗଳପୁର, ଦୁଦୁରାଅଣ୍ଟା, ଦତ୍ତପୁର, ନିଜାମପୁର, କୟାଁ, କମାରଡିହି, ଖାନନଗର, ଥାଲକୁଡ଼ି, ପାଲଟପୁର, ଜାଫରପୁର, ବିରିପଟା, କଟିକଟା, ଜୟନ୍ତରା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ିରହିଛି।

ଜଳେଶ୍ୱର, ୨୬/୮ (ଇମିସ): ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜ୍‌ରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା‌ ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟା‌ରେ ଜଳେଶ୍ବର ବ୍ଲକ୍‌ ଅଧୀନ ୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୨୨ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍‌ର ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍‌ର ୧୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୫୨ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନସରେ।
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍‌ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ୧୨ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ୱାର୍ଡ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୯୦୦ ପରିବାର ୩ ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦି ହୋଇ ଭୋକଶୋଷରେ ପଡ଼ିରହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ୍‌ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ତ ଦୂର କଥା, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ଓ ସମାଜସେବୀ ରତନ ବାଗ। କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଘର ଭିତରେ ୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖଟ ଉପରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ବି ପାଣି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ନିକଟସ୍ଥ ଭୁଆଁବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା‌ରେ ୬ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଲାଣି। ବନ୍ୟାପାଣି କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସର୍ବସ୍ବ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯାଇଛି। ବହୁ ପରିବାରର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।