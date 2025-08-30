ଭୁବନେଶ୍ବର : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଧରତି ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ଅଧିନସ୍ଥ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା (ଏସପିଏଲ) ଆଜିଠାରୁ କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଏହି କର୍ମଶାଳା ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ (ବିଆର୍ଏଲଏଫ) ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୫୨ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜିଲ୍ଲା ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବ୍ଲକ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ତାଲିମକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବେ।
ଅଭିଯାନ ସାରା ଦେଶରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାସନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ ବିତରଣକୁ ସହଜ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ ବିଭାଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ବୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଚାରି ଦିନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଧରତି ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।