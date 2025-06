ପୁରୀ: ବୁଧବାର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Odisha CM Mohan Charan Majhi attends the Snana Ustav ahead of Lord Jagannath Rath yatra.



Snana Yatra of Lord Jagannath is a significant religious event marking the onset of the annual Rath Yatra festival. The sibling deities- Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord… pic.twitter.com/BGOeRDN0LV