ପୁରୀ: ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୨, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ପୁରୀର ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ ସାତ ଦିନ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅହିଂସାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
आज पुरी लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिपिली विधानसभा के बेरबोई में पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।#GandhiJayantipic.twitter.com/hAkm91x5dU— Sambit Patra (@sambitswaraj) October 2, 2025
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷକରି ପୁରୀର ଲୋକମାନେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆଜି, ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାତ ଦିନ ରହିଥିଲେ।
#WATCH | Puri, Odisha: BJP MP Sambit Patra says, "Today is October 2nd, Gandhi Jayanti. It's a very auspicious day... Beraboi is famous in Puri because Mahatma Gandhi stayed here for seven days. During those seven days, he taught the lesson of non-violence and gave birth to a… pic.twitter.com/4lmlhVBjlq— ANI (@ANI) October 2, 2025
ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ବାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିଲେ।