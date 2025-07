ଭୁବନେଶ୍ବର:ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ନୋଟିସ ଆସି ସାରିବା କଥା। ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଧାନସଭା ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ‌ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ସରକାର ଯେତିକି ଡେରି କରିବେ ସେତିକି ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି।ତାକୁ ଡରି ସରକାର ବିଧାନସଭା ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

