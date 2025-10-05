ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଟି) ମାଡ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଖୋଜିବ। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗର ପୁନର୍ବାସନ ବାୟୋଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ (ଆରଜିବି ଲ୍ୟାବ୍ସ)କୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ସେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ମ୍ୟାପିଂ, ଦୁର୍ବଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ (ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା) ସହିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ମାଗିଥିଲେ।
ପରିବହନ ବିଭାଗର ମତରେ, ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧାରା, ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟବଦ୍ଧ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଉନ୍ନତ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସିମୁଲେସନ୍ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଓ)ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଇଓମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁଲିସ ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ବୈଠକ କରି ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।