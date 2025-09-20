ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ମାଗିଛି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସରକାର ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ୭୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୫୦ ରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। କେତେକ ମଣ୍ଡପ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସେଗୁଡିକ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ୍ଧନ ତଥା କଳାତ୍ମକ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିବା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଜାତି,ବର୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସହାୟତା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାରଣ ହଜାର ହଜାର କାରିଗର, ସାଜସଜ୍ଜାକାରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।