ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତିକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅର୍ବାନ୍ ୨.୦(ଏସବିଏମ-ୟୁ ୨.୦) ଅଧୀନରେ ୧୧୦ଟି ଅର୍ବାନ ଳୋକାଲ ବଡି(ୟୁଏଲବି)ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ବୋର୍ଡ (ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାଞ୍ଚଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ(ଏସୟୁଜେଓଜି) ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଧୀନରେ ଶୌଚାଳୟ ପରିଚାଳନା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ବାକି ୟୁଏଲବିଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରିବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଶୌଚାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିମଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ତଦାରଖ ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୌଚାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁଏଲବି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ପରିମଳ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେବାର ବ୍ୟବଧାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ମୋବାଇଲ୍-ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପକରଣ, ୟୁଏଲବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଏସଓପି) ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାସିକ ଏମଆଇଏସ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ।
ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ। ଏହି ନୂତନ ଉପକରଣ ୟୁଏଲବିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବିକଶିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମନୋନୀତ ଏଜେନ୍ସି ୟୁଏଲବି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏସଏଚଜିମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା, ଇ-ଶିକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ମନିଟରିଂ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଏସବିଏମ ୨.୦ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ପରିମଳ ସେବା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।