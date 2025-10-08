ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ‘ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ’ର ତିନି ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ‘ସନ୍ତୁଳନର ଆହ୍ୱାନ: ଜଳବାୟୁ, ବିକାଶ ଏବଂ ସହରୀକରଣ’ଶୀର୍ଷକ ଆାଲୋଚନାରେ ନିର୍ମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଫେସର ଉତ୍ପଳ ଶର୍ମା କହିଲେ, ଆମେ ଭାରତରେ କରୁଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି।
ସହରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦାକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି।
ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଗଦାନ ୭୫% ରହିଛି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ଖରାପ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବମ୍ବେର ଧରାଭିରେ ଆମେ ବଡ଼ ବସ୍ତି ତିଆରି କରିଛେ। ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସରକାର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ବର୍ଷାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସହର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜମି ପରିଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହରରେ ରାସ୍ତା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ତଥା ସବୁଜିମା ଆଦି ପାଇଁ ଜମି ରହିବା ଜରୁରୀ। ଭାରତର ସବୁ ସହରରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବେ ରହିଛି।
ସହରରେ ସବୁଜିମା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେଶର ବହୁ ସହରରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳ କୃଷି ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ରହିଛି। ହାଇଟେକ୍ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସହର ନିର୍ମାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୂ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ।
ଆମକୁ ନୂଆ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଜନାକୁ ନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳପରିଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ମାଣରେ ପରିବେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଫେସର ଉତ୍ପଲ ଶର୍ମା ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ଆଇଆଇଟି ରୁରକିରୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସିପେଟରୁ ନଗର ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଜନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାନାଡାର ମ୍ୟାକଗିଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସୋରବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନିର୍ମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସିପେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଜନା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଡିନ୍ ଥିଲେ।
ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବେ ଜଡିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବାସ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥପତି ବି.ଭି. ଦୋଷୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଶର୍ମା ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଜନା, ଜୋନାଲ ଯୋଜନା, ଗୃହ ନୀତି ଗଠନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଡିଜାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ହୁଡକୋ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସୀୟ ଯୋଜନା ସ୍କୁଲ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏପିଏସଏ) ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୧ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁଲଭ ଗୃହ ନୀତି ଉପରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ପତ୍ରିକା ଅଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫୋରମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିଛି। ସେ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନେକ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି।