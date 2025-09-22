ଭୁବନେଶ୍ବର : ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପୁରସ୍କାର (ଏନଏଇଜି) ୨୦୨୫ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝରଜିଲ୍ଲା ଶୁଆକାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲା ରୋହିଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବାବେଳେ ତ୍ରିପୁରାର ପଶ୍ଚିମ ମଜଲିଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୌପ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶୁଆକାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୁଜରାଟର ପଲସାନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଶୁଆକାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତି କୌତୁକ ନାୟକ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ସାରାରୁ ୧.୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶର ଏକ ଜଟିଳ ବହୁସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ଗ, "ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ସ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଅଧିନରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ଟ୍ରଫି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃବିନିଯୋଗ କରାଯିବ।
ଶୁଆକାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ଏବଂ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରିଛି, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି।