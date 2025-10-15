ଭୁବନେଶ୍ବର/ରାଉରକେଲା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି "ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆ" ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାସ (୩୩)। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗଳି ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ପ୍ରଦୀପ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇକେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ୭୦-୮୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ବିଷୟରେ ୧୫-୨୦ ଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।