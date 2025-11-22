ପୁରୀ: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଜି ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ସବ୍କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ୧୦୪ କୋଟିର ବଳକା ବଜେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ବଢ଼ିଛି। କାଠ ରୢାମ୍ପ୍କୁ ଆଇଆଇଟି ଭଳି ଏକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଏହାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦର୍ଶନରେ କଟକଣା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଇସ୍କନ୍ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ କଟକଣା ପାଇଁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ‘ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ’ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି କମିଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ୯ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ କ୍ୟାମେରା ବା ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ବାତିଲ ହେବ। ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ସହ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପାଚେରି ହେବ। ସେବାୟତ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାସିକ ସେବକ ଭତ୍ତା ୪ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାଶି ୫୦ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ରତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୪୦ ହଜାର କରାଯାଇଛି। ଇ-ହୁଣ୍ଡିକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦାନ କଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫଣ୍ଡ୍କୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ ୫ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ବୈଠକରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ରାମନାରାୟଣ ଗୋଚ୍ଛିକାର, ଗଣେଶ ଦାସମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ମହାପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରା, ରଘୁବୀର ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।