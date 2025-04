ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଚ୍‍ସିଏଲ ଟେକ୍ ଖୁବ୍‍ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରେ ସୋମବାର ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଦୁଇ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏଚ୍‌ସିଏଲ ଟେକ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ କମ୍ପାନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଚ୍‍ସିଏଲ ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେମାନେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଚ୍‍ସିଏଲ ଟେକ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।

#WATCH | Noida, UP: Odisha CM Mohan Charan Majhi says "We have come to Delhi again for investment. We visited HCL Tech in Noida and had a discussion with the head of the company, we saw the entire campus and invited them to come to Odisha and Puri to offer prayers to Lord… pic.twitter.com/6LgrCp5TTh