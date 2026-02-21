ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସେବା ଭବନରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ କୃଷି ବିଭାଗ କମିସନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଧବ, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୨. ୩% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କୃଷକ ଓ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସହ ତାଳଦେଇ ଆମକୁ କ୍ଷେତରେ ବିଭିନ୍ନ ନବସୃଜନ ଓ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ କୃଷିରୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Ajit Pawar's plane crash: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଆଜିର ସମୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲର ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରୁଛି। ରୋଗ ପୋକର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ଫସଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରପ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷିବାସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚାଳିତ ଆପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।