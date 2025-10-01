କୁଳିଅଣା: ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜ଼ିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ୍ ଗାଙ୍ଗରାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିଡ଼ିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସାର୍ଵଜନୀନ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ୪୦ବର୍ଷର ଏହି ପୂଜା କମିଟି ଆଜିକାଲିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଜସଜା କିମ୍ବା ସଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବବାଦ ଓ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛି।
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦ ଭାବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହି ଶକ୍ତିପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛି ଏହି ପୂଜା। ଏଠାରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି କୋହିନୂର ଇସଲାମ।
୪୦ ବର୍ଷ ତଳେ କୋହିନୂର ଇସଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି।
୭୬ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କୋହିନୂର ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ଗାଁର ନିଜସ୍ୱ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଜଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। କୋହିନୂରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। କୋହିନୂରଙ୍କ ସମେତ ୨୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୫୫୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଆଲ୍ଲାହା ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ୪୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି କୋହିନୂର କହିଛନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଲଡିଙ୍ଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ, ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ପୂଜାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି।
କୋହିନୁରଙ୍କ ଝିଅ ତାହା ପରୱିନ ଏବଂ ଜୋହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଝିଅ ତାହା ପୁଣେର ଏକ ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନିରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାନ ଭଉଣୀ ଜୋହା ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
କୋହିନୁରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୂଜା ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ସାଜସଜ୍ଜା, ଆଲୋକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡାଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ,ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି କମିଟି ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଆସୁଥିବା ପୂଜକ ପରିତୋଷ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ଭାଇ କୋହିନୂରଙ୍କ ଯୋଗୁ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ଜଣେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଦୀପକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ହେବା ପରେ, କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ 'ଭୋଗ' ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି।
ଏଥି ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ମୁକୁଳିତ ପଲ୍ଲବ' ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଅଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଇସଲାମଙ୍କ ମୋ କହିବା କଥାରେ 'ଜୀବନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ଉଧାର କରି ଅଣିଥିବା କିଛି ବର୍ଷ,କିଛି ମାସ,କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର' ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହେଲେ ବି ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷଦରେ କୋହିନୂରଙ୍କ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଛି ।
ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା କୋହିନୂର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କେବଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃହତ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ପୂରାଣ ଵିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ହେଉଅଛି । ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କୋହିନୂର ଇସଲାମ, ଭାଗୀରଥି ନାଏକ, ଅନୀଲ କୁମାର ନାଏକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗିରି(ମାନୁ) ଗୌରାଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉଜ୍ଜଳ ବାସୁରୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ, ମାନସ ଦଳେଇ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାଶ, ବାହାଦୁର ସିଂ, ପ୍ରସାଦ ନାଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା