ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍‌ କିଛିଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ହନିଟ୍ରାପ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ରାକେଟ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ସାଜିଥିବା ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ‌କୋଇଲି ଥାନା ପଞ୍ଚସାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟ(୩୪), ମହାଜନପୁରର ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲେଙ୍କା(୩୨) ଓ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଶୁକ୍ଳେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର ଇତିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି(୩୨)।

ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଔଷଧ ଦୋକାନୀ, ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ହନିଟ୍ରାପ୍‌ରେ ଫସାଉଥିଲେ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭି​ଯୋଗ, ପରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ​ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ତା’ପରେ ରଫାଦଫା ଲାଗି ମୂଲଚାଲ କରୁଥିଲେ।

ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ ବି ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ନିଜର ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏଭଳି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉ ନଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍‌ ୨୪ ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା​ରେ ଜ​ଣେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି କଟିକଟା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥି​ଲେ।

ବଡ଼ଚଣା ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ଔଷଧ ଦୋ​କାନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନପାଇ ଉକ୍ତ ଔଷଧ ଦୋ​କାନୀଙ୍କୁ ୩ଦିନ କାଳ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥି​ଲେ। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା​ରେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ପରିସରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା, ଯାଜପୁର ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ହନିଟ୍ରାପ୍‌ ରାକେଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନାରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ବେ​ହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଦଳି ପ​ରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଙ୍ଗ୍‌ପିନ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ଜୋର୍‌ ଧରିଥିଲା। ଯାଜପୁର ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ କଟକ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସାଲେପୁର ଏସ୍‌ଡିପିଓ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଆଇଆଇସି, ମାହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି, ସାଲେପୁର ଆଇଆଇସି ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ବାଡ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା।

ମନୋଜ କୁମାର ରାଉଳ