ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ‘ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ‘‘ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି; ଆମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ଭାରତର ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ‘ଚୁନାବ ଚୋରି’ରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ’’ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଜି ସକାଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦୁଇ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦ୍ବାରା ସେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି: ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରତି ଆଠ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନକଲି, ୧୨.୫%। ହରିୟାଣା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୨୨ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମଡେଲଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହା ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ କହେ, ‘ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍’। ହରିୟାଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ‘ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍’ ନ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ‘ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକାଧିକ ଭୋଟ୍’... ସେମାନେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଘଟିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ବିପଦ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଣ୍ଡାରୀ କହିଛନ୍ତି।