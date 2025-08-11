ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ୍ ୨୦୨୫କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୁଲିସ କମିସନରେଟ୍ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୧୧.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ପରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ପରେଡ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ପରିଧିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ/କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ରାମ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ କିମ୍ବା ରାଜମହଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ରାଜମହଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କେବଳ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଦେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରେଡ୍ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ପିଏମଜି ଛକ ଆଡକୁ ଯାନବାହନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେଶରୀ ଟକିଜ୍ କ୍ରସିଂରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ।
ଏଜି ସ୍କୋୟାର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କୌଣସି ଯାନକୁ ପିଏମଜି ସ୍କୋୟାର ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୟଦେବ ଭବନ ସ୍କୋୟାରରେ ଇଡକଲ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଗତି କରାଯିବ।
୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନକୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନି କ୍ରସିଂରେ ୟୁନିଟ୍-୪ ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ପରେଡ୍ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ "ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ" ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିଡିଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ।
କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ
ଇଡକଲ ଅଡିଟୋରିୟମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ।
ଜୟଦେବ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ
ୟୁନିଟ୍-୩ ରେ ଏସବିଆଇ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ।
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ।
ୟୁନିଟ୍-୨ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡିଆ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ପରେଡ୍ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମଜି ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୯୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଥି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଯାହା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
