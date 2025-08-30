ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ କମ୍ଜୋର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସାମୟିକ ଭାବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ରେ ଭାରତ ଦବିଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କରାଯିବ। ଅତୀତରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆଇସିସି (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ) ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ’ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ୫୦୦ ବିଲିଅନ୍ ଡଲାରରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନେଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗାମୀ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ
ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୧.୭୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ: ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଢ଼େ ଚାରିକୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ୱପ୍ନର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୧୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଜପଥ ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ, କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୮୩୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଂ ରୋଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ବି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୭୫ ହଜାର କିଲୋମିଟରର ଉଚ୍ଚମାନର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଆଉ ୪ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ।
ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୧,୭୮,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧,୧୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସେମ୍ବକର୍ପ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ଏଫ୍ଡିଆଇ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜରିଆରେ ବିଗତ ୫୦ ବର୍ଷରେ ଯାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତାହା ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇପାରିବ।
ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଡିପି) ପ୍ରତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଓ ଯୁବ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଉଛି। ବର୍ଷେ ଦୁଇ ମାସର ଏହି ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ୩୮୬ ଖଣି ଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ବର ନୁହେଁ, ସବୁ ସହର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସହରୀକରଣ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ସହରକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସହରୀକରଣ ହାରକୁ ୩୬-୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ରାଜୀବ ସାହୁ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ, ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀର ସଭାପତି ଗୋପାଳଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଇସିସି ଡିଜି ଡ. ରାଜୀବ ସିଂହ, ଆଇସିସିର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେ ପି ପାଲ୍ ଓ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଏନଡବ୍ଲ୍ୟୁଇସିର ଆବାହକ ପ୍ରୀତି ପଲ୍ଲବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ସୁଯୋଗ ଓ ଆହ୍ବାନ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଇସିସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟିର ଆବାହକ ଆଲୋକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆସେଞ୍ଚର ଏମ୍ଡି ସବ୍ୟସାଚୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।