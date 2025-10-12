କଟକ: ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାତ ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଲଫିତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରଟିଆଇ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହେମନ୍ତ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଁଶ ଗ୍ରାମରୁ ସରକାରୀ ଜମିର ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ କରିଥିବା ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଜବରଦଖଲ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାମଲାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ
ତଥାପି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମଗାଯାଇଥିବା ଆବେଦନର ଉତ୍ତରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକାରୀ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନକରିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବେଦନରେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନର ୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଥମ ଆପିଲେଟ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ତହସିଲର ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୂର୍ବ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ମତ ଏବଂ ସୂଚନା କମିସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ରେକର୍ଡ ବାହାରେ ଅଛି। ଯୋଗାଯୋଗରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରମର ଉଦାସୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି"ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭି. ନରସିଂହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏପରି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆରଟିଆଇ ଆଇନ, ୨୦୦୫ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଶ୍ୱାସରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି,ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲାଲ ଟ୍ୟାପିଜିମରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ସହିତ ନୂତନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିସନରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛତି। ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ୫୦ଳ୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ