ଭୁବନେଶ୍ବର: କେମିତି ଥିଲା ନେପାଳର ନିଆଁ ? କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ? କେତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଉତ୍ତେଜନା ? ଯେତେବେଳେ ଜେନ୍ ଜେଡର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିଦ୍ରୋହରେ ପୂରା କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ନେପାଳ ଛାତି ଉପରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ହିଂସାର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିଲେ ୩ ଓଡ଼ିଆ । ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଜିଥିଲେ ସେହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ । ଯଦିଓ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଆଉ ହିମାଳୟା ହୋଟେଲରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଜଳୁଥିଲା ନେପାଳ ଆଉ କେମିତି କୁହୁଳୁଥିଲା କାଠମାଣ୍ଡୁ ...
କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ନେପାଳ ଜଳୁଥିବା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରୁ ହିଂସାର ଫଟୋ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ଯଟକ ହୋଇଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ହେଁ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି । ବିଦ୍ରୋହର ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଲାଗିସାରିଥିଲା ନିଆଁ । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନିଆଁ ଉପରକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଫୋପାଡ଼ି ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ଥରହର ହୋଇଥିଲା କାଠମାଣ୍ଡୁ ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ୩ ଓଡିଆ ରହିଥିବା ହୋଟେଲର ୪୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ । ଯାହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ୭୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ସଂସଦ ଭବନ ଥିଲା ଯାହାକୁ ବି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ନେପାଳର ପ୍ରିତିଷ୍ଠିତ ମିଡିଆ କାନ୍ତିପୁର ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ ଏବଂ ଟିଭି ସଂସ୍ଥାର ହେଡକ୍ବାର୍ଟର୍ସରେ ନିଆଁ ବି ଲଗାଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ଯାହା ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଦେଖିନଥିବାରୁ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ଆଜି ସକାଳେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ପଡିଛି । କାଲି ଯେଉଁଠି ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ, ଆକାଶ ଉଚ୍ଚାକୁ ଉଠୁଥିଲା ଧୂଆଁ… କୁହୁଳୁଥିଲା ହିଂସା ଆଉ ଟଳିପଡୁଥିଲା ଜୀବନ ଆଜି ସେଠି ନିରବତା ହିଁ ନିରବତା । ନିଆଁ-ଧୂଆଁ ଜାଗାରେ କଳା ଅଙ୍ଗାର… ପାଉଁଶ ତଳେ ପୁଣି ସହରକୁ ସଜାଡିବାର ସ୍ବପ୍ନ । ସବୁକିଛି ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ।
ତେବେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୪ର୍ଥ କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ୩ ଜଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ଏବଂ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ତା ଆଗରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ୩ ଜଣ ଭାରତ ଫେରି ନପାରି ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଆଜି କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଫେରିବା ଆଶା ବଢିଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଜି ବି କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅଛନ୍ତି । କାଲି ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ, ସଂଯୋଜକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମଧ୍ଯ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ପରେ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଏବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ୩ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ୨୦୨୬, ଫେବୃୟାରୀ ୧୪ ଏବଂ ୧୫ରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।