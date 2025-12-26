କେନ୍ଦୁଝର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଧରଣୀଧର ନାଏକଙ୍କ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି।

ଜାମୁନାଲିଆର ନେକଡା ଘର ଛକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣକୁ ସୂଚିତ କରିଛି। 

କେନ୍ଦୁଝରର ମାଟି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଭୂମି

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧରଣୀଧର ନାଏକଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଆଲୋକପଥ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,,କେନ୍ଦୁଝରର ମାଟି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଭୂମି। ଏଠାରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଧରଣୀଧର ନାଏକଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ରହିଥାଏ।

କେନ୍ଦୁଝର କେବଳ ଖଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଲଢୁଆ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଁ  ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ୫ ତାରିଖରେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ପୁଅଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଆଜି, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି।

ଆଦିବାସୀ ନେତା ଧରଣୀଧର ନାଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଧରଣୀ ମେଳି' ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।  ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି,ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର, ମହାନ୍ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାଏକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କଲି। 

ଧରଣୀଧର କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ 'ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା' ମାଧ୍ୟମରେ ବିପ୍ଳବୀ  ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି କୁସୁମିତାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଚେତନା ଆଜି ବି ଆମକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି।