ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ଆଲୁମିୟମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। କଂପାନିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବେ। ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟନର ଆଲୁମିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ସାଢେ ୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଡାଉନ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। 

