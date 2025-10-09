ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଜ୍ରପାତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସିସି ଟିଭି ଜଳି ଯାଇଛି। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବଲବ୍ ଫାଟି କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ବଜ୍ରପାତରେ ୪୦ଟି ସିସିଟିଭି ଫାଟି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ସିସିଟିଭି ନୁହେଁ ଗର୍ଭଗୃହର ମରକ୍ୟୁରୀ ବଲବ୍ ପୋଡି ଯାଇଛି। ବଡୁ ନିଯୋଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଓ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର ଏନେଇ ଏଏସଆଇକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବେ ଆର୍ଥିଂ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଏଏସଆଇର ୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୁଲି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ମରାମତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ କରିଛି।