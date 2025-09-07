କଟକ: ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲା କଟକର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପାଣି। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମାଳତୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହତାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା କୌଣସି ଜରୁରିକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ୫ କିଲୋମିଟର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପାର୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତଳସାହି ଓ ଉପରସାହିରେ ମୋଟ ୧୧୪ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳପତ୍ର ଆଣି ଖଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବାଉଁଶ ତାଟି ଓ ଜାଲି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାହା ୨ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ବାଟ ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଦଶରଥପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି।
ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ
ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୂର ଗାଁକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା
ରାସ୍ତା କି ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଥିବାରୁ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲୁବେଣୀରୁ ମହତାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଭଲ ରାସ୍ତା ଧରିବାକୁ ହେଲେ କେନାଲ ହୁଡ଼ାରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଶଗଡ଼ଟିଏ ବି ଯାଇପାରିବନି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ର ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ଯୋର ପାଲଟିଗଲାଣି। ଗ୍ରାମଠୁ ଦୂରରେ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣିଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନିୟମିତ ପାଣି ଆସୁନି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଅଛି ସେଥିରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯାହାଦ୍ବାରା ଲୋକେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ମାଳତୀ ସରପଞ୍ଚ ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଲୌହମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ କିଡ୍ନି ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ୩୫ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଡିଓ ଚିତ୍ତରଂଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଆର୍ଡିକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କିଛି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପାଣି ଆସୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଏହା ଉପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିପାରିବେ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି।