ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପରେ ୩୦.୫ ମିମି ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨.୧ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀଜନିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଗୋପାଳପୁର ହୋଇ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ରହିଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।