ଭୁବନେଶ୍ବର: ନେପାଳରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନେପାଳର ରାଜନେଅତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ କିମ୍ବା ବିମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ କିମ୍ବା ବିମାନର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମଗ୍ର ନେପାଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବେକାର ଏବଂନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କର୍ଫ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡିପାଲର ଗାଁର ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ, ବିକାଶ ଏବଂ ବିଗେନେଶ, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ବାଲିପାଟଣା ଗାଁର, ମମତା ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାବାଜୀଙ୍କଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ବାମୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନି କୋଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ବାଲିପଡ଼ା ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ସମାନ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବୀରଗଞ୍ଜରେ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପବିତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସୁଧୁରିଲେ ସେ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ବିମାନ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଝୁଲି ରହିଛି ବୋଲି କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି। ଚୌଡାକୁଲାଟ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ସଞ୍ଜୟ ଅନେକଙ୍କ ନେପାଳର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିବା ନେପାଳରେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ତାହା ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁର ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ନେପାଳ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ମୁଁ ଏଠାରେ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଛି। ମୋ ପୁଅମାନେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ନେପାଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ବାଲିପାଟଣାର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,ଆମେ ଏହି ସଙ୍କଟରେ ନେପାଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀକୂଳ ଗାଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଉଲ, ରାଜକନିକା ଏବଂ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୭୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ ବୋଲି ରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଲେଖ ଜେନା କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେକାରୀ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏହି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅତି କମରେ ୨,୦୦୦ ଯୁବବର୍ଗ ପାଣି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ନେତା ଜଗଜୀବନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ, ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର. ଆୟର କହିଛନ୍ତି।