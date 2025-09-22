ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୯,୩୪,୪୧୨ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୭,୬୦,୫୭୭ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୪,୪୨୪ ଜଣ ଘରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବିଧାୟକ କାଡ୍ରାକା ଆପାଲା ସ୍ୱାମୀ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ଏବଂ ମାତୃ ତଥା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସବ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୩,୧୩୦ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୩୪,୨୮୪ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨,୦୬୪ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।