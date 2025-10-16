ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୬୮୪ ଜଣ ଜୁଆଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ୨୮.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

ନଗଦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ, ପୁଲିସ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ୨୩୦ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ୩୫ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।

ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଜୁଆ ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।  

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଁରେ ସଂଗଠିତ ଜୁଆ ଖେଳ ଯୋଗୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ ବୋଲି  ପୁଲିସ କହିଛି।